Después de que Isabel Díaz Ayuso sugiriese el pasado junio que Felipe VI podía negarse a firmar los indultos del procés, algo inconstitucional, el líder del PP le rectificó públicamente. Y es que Pablo Casado recalcó que la única responsabilidad de los indultos es del Gobierno. Pero lejos de corregirse, Isabel Díaz Ayuso reiteró su opinión, salpicando, además, al líder de su partido.

El Gran Wyoming no dudó en responder: "O sea que Ayuso no rectifica y dice que Casado está de acuerdo con ella, solo hay una cosa que le gusta más a Ayuso que beberse una cerveza en libertad, tirarse a la piscina". Además, Wyoming le mandó un tajante mensaje a Ayuso: "La monarquía no es como la sanidad, no pueden privatizarla".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.