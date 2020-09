El juez ha imputado al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz por a trama 'Kitchen' y tendrá que declarar el próximo 30 de octubre. El magistrado busca esclarecer la presunta participación en el espionaje a Luis Bárcenas a través de un grupo parapolicial financiado con fondos reservados.

Desde que saltara el escándalo hace aproximadamente dos años la estrategia de Fernández Díaz ha sido la de negar categóricamente cualquier tipo de conocimiento sobre el caso.

"Si yo supiera algo, que no sé nada, no podría decirlo porque está clasificado como secreto, no voy a incurrir en un delito", llegó a declarar ante los medios en el Congreso de los Diputados. "Para ser el presunto cerebro de la trama disimula fatal", apunta Wyoming.

El que fuera ministro de Interior también se pronunció sobre el excomisario Villarejo, que también está dentro de la trama. Estas fueron las "bonitas" palabras que le dedicó cuando todavía estaba en marcha la operación: "Esa persona se incorporó a realizar trabajos en ámbitos dentro de la política en los años 90 y ha prestado relevantes servicios en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo".

"No sabemos si presto relevantes servicios contra el terrorismo y el crimen organizado, pero según la investigación parece acreditado que prestó relevantes servicios a PP", mantiene El Gran Wyoming. Y añade: "Si no tienen su foto en la pared de Génova es porque es imposible encontrar una en la que se le ve la cara".