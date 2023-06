Yolanda Díaz es la invitada especial de esta noche en El Intermedio. La vicepresidenta del Gobierno ha tenido un curioso recibimiento por parte de Wyoming: "En Calamocha, Teruel, viven 4.485 personas", le comenta el presentador de El Intermedio, que asegura que "me hace ilusión darle un dato antes de que usted lo dé".

"En la vida me han dado muchos datos y, sobre todo, el que no sabe dar datos ni números es Feijóo", bromea la líder de Sumar, que asegura en el vídeo sobre estas líneas que el líder del PP "no sabe contar, tiene un problema con los números y los datos todo el tiempo".