El Gran Wyoming arranca El Intermedio haciendo una reflexión en su casa durante la cuarentena por coronavirus. Y es que el presentador afirma que esta mañana se le "apareció Dios en una tostada": "Me dijo que nos había enviado esta plaga para que reflexionemos sobre nuestro paso por el mundo".

Además, Wyoming aprovecha para hacer "un poco de demagogia": "Debemos hacer un mundo mejor, redistribuir mejor los recursos, en el caso de una pandemia como esta, ¿qué es mejor, hospitales o tanques?".

"Debemos reflexionar, nos dedicamos toda la vida a producir y a consumir", señala Wyoming, quien afirma que "los estamentos de poder, los empresarios y los ciudadanos debemos pensar en qué mundo queremos habitar". "Yo lo tengo claro, quiero uno más justo y equitativo, un mundo mejor", concluye.

Otros momentos destacados

En el primer 'Intermedio desde el sofá', Thais Villas también ha entrevistado a Noemí Julián, una española que reside en Italia que ha explicado cómo están viviendo la pandemia del coronavirus en el país transalpino. "Pensaba que sería un desastre y que no aguantaría ni dos días en casa. Al principio me puse muy nerviosa, me preocupé mucho, mis 'compis' de piso se fueron y me dio una crisis, pero poco a poco me tranquilicé", ha explicado esta joven en El Intermedio.

Federico