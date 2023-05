Cristina Gallego y Dani Mateo se vuelven a poner en la piel de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el 'recluta Mateo', en esta ocasión, para comprobar que está todo listo en la Academia Militar de Zaragoza para la llegada de la princesa Leonor, que se incorporará el próximo 17 de agosto para recibir formación militar.

El 'recluta Mateo' es quien se encarga de limpiar las instalaciones. "Cómo estoy dejando esto. Se quejará Leonor, esto sí es un trono y no lo de su padre", dice mientras limpia un retrete. "¿Cómo que impoluto? Seguro que Froilán ha vomitado en baños de after más relucientes que esto", le cuestiona 'Margarita Robles'.

La siguiente cuestión será ver dónde dormirá y la 'ministra' espera que no sea en un barracón con 12 literas. "Me he liado con el abuelo, que a él si le gustaba dormir con más personas", bromea el 'recluta Mateo'.