La indignación de una inquilina de un fondo buitre: "No me hacen reparaciones, me he tirado meses sin agua caliente con dos niños pequeños"

Sara Torrijos es una afectada por el alto alquiler que tiene un juicio por desahucio este próximo mes de enero por dejar de pagar dos meses. Una situación que ha explicado en laSexta Xplica.

"Mi urbanización está organizada con el sindicato de inquilinos para una huelga parcial del alquiler. A nosotros se nos metía en ASNEF por dejar de pagar un seguro de impago de la que era beneficiaria la empresa a la que se la pagábamos. Llevo siete años viviendo en ese piso, siete años y he pagado todos los meses. Antes de que mis hijos se mueran de hambre, la empresa que me tiene alquilada se va a morir de hambre", ha relatado.

Sara ha resaltado que han sido las cláusulas abusivas del contrato lo que ha llevado a su familia a esta situación: "Yo vivo en un fondo buitre. Lo que queremos es que se sienten a negociar ya porque nos han puesto cláusulas abusivas, a mí me dijeron que si no quería firmar que me fuera, pero que el dinero de la fianza no me lo iban a devolver. ¿Eso no es forzarte a firmar porque si no te vas a la calle perdiendo dinero?".

Y, además, denuncia que ha sido la empresa propietaria los que nunca han cumplido las condiciones del contrato: "Has dicho que nosotros hacemos incumplimiento de contrato, pues a mí no me hacen reparaciones en la vivienda. Me he tirado meses sin agua caliente con dos niños pequeños en invierno. Yo no cumplo el contrato, pero ellos no lo llevan cumpliendo años".