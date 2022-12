"¿Es posible que se enamoren cayetanos y perroflautas?", se preguntaba El Gran Wyoming después de que se creara 'The Right Stuff', una aplicación similar al Tinder que buscaba poner en contacto a gente conservadora para que encontrasen el amor. Es por eso, que Isma Juárez salió a la calle para comprobar qué importancia tiene la ideología a la hora de ligar: "¿Has tenido alguna pareja que pensase a nivel político diferente a ti?", le preguntaba a un hombre, que no dudaba en responder que "eso no existe" y que es una "tontería".

"Mi prototipo de mujer es Sophia Loren y Claudia Schiffer", confesaba a Isma Juárez. Pero, "¿seguiría para adelante si nota que son de izquierdas?". "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una pregunta un poco absurda. ¿Que tendrá que ver el sexo con la política?", respondía el hombre al colaborador de El Intermedio. Puedes ver sus reflexiones sobre el amor y la política en el vídeo principal de la noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.