¿Podríamos enamorarnos de alguien con una ideología política opuesta a la nuestra? Isma Juárez ha salido a la calle para ver si es posible que surja el amor entre 'cayetanos' y 'perroflautas'. De este modo ha conversado con una chica de derechas que considera importante tener ideas políticas similares y que asegura que tampoco se liaría una noche loca con alguien de izquierdas.

También ha hablado con Daniel, un chico que asegura que las aplicaciones para ligar con gente con la que se comparte ideología es "una buena idea" y que, en su caso, cuando ha tenido una cita con alguien de ideas opuestas a la suya "he pedido la cuenta y me he ido". Sin embargo, ¿qué pasaría si su prototipo de hombre preferido, Arón Piper, pensara como Santiago Abascal? Su respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.