¿Por qué los hombres no dicen "te quiero"? Wyoming asegura que "a buen entendedor, pocas palabras bastan"

El Gran Wyoming se transforma en el 'doctor Amor' para resolver todas las dudas sentimentales de los espectadores, en este caso el extraño motivo por el cual los hombres no dicen, 'te quiero' Descúbrelas en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.

El Gran Wyoming vuelve a ponerse la bata del 'doctor Amor' para resolver las consultas sentimentales de los espectadores. La primera consulta proviene de una mujer que no logra que su marido le diga que la quiere.

"Tengo la duda, llevo un año con mi marido intentando que me diga 'te quiero' y no hay manera. Cuando le digo 'te quiero', hace 'ajam, ajam', no hay manera. ¿Por qué a los hombres os cuesta decir 'te quiero'?", cuestiona la mujer.

La respuesta del 'doctor Amor' no se hace esperar: "A buen entendedor, pocas palabras bastan", bromea Wyoming. "Lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu marido te entiende. ¿Y si no habla castellano?", responde el presentador de El Intermedio.