La Fiscalía Europea investigará el contrato de compra de mascarillas del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso, si bien la Fiscalía General del Estado solo admite que indague si hubo o no malversación de fondos comunitarios. Un asunto, el de los tribunales, que no despierta especial emoción en Dani Mateo.

Sin embargo, el sustituto de Wyoming en El Intermedio ha demostrado estar preparado y ha enseñado su "libro de cabecera" en cuestiones jurídicas: "Un título imprescindible que proporciona nociones sobre derecho internacional", destaca Mateo, que también descubre las ventajas de su considerable tamaño para que no se note "lo que vas leyendo en el metro en realidad". En el vídeo sobre estas líneas desvela de qué se trata en su caso y se 'ofrece' para intercambios: "No es para mi, es para un sobrino que no tengo".

La reflexión de Dani Mateo a Sánchez tras pedir unidad por la guerra

Dani Mateo, presentador de El Intermedio en sustitución de El Gran Wyoming, analiza en este vídeo el mensaje de unidad de Pedro Sánchez por la guerra en Ucrania: "Me da que no nos uniríamos ni por una invasión zombie".