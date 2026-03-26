'La primera dama de Andorra' cuenta los entresijos de la cumbre solo para mujeres organizada por Melania Trump

Cristina Gallego se ha convertido en la primera dama del país vecino Andorra: Isabella Meritxell. Así, ha narrado sus vivencias en la última cumbre mundial en la Casa Blanca organizada para esposas de presidentes o altos cargos internacionales.

La 'primera dama de Andorra', Isabella Meritxell, ha visitado El Intermedio para desvelar cómo fue la reunión a la que asistió en la Casa Blanca, residencia del presidente estadounidense Donald Trump, junto con numerosas esposas de presidentes y altos cargos del panorama político mundial.

"Acabo de volver de Washington de The Future Together, una cumbre mundial en la Casa Blanca sobre la infancia, a la que invitaron a las primeras damas. Mientras ellos se dedicaban a sus cositas, sus guerras y sus bussiness, nosotras nos dedicamos a cosas de primeras damas: a hablar de los niños. Ellos nos bombardean y nosotros los cuidamos", cuenta Meritxell.

De esta manera, 'la primera dama de Andorra' cuenta que Melania, la súper anfitriona y mujer del líder republicano, unió a todas las asistentes para hacer una foto grupal, donde estaba la de Panamá, la de Emiratos Árabes, Brigitte Macron, la princesa de Marruecos o la mujer de Zelenski.

"Melania nos estaba diciendo 'chicas, tranquis, si Donald no se va a acercar a ninguna porque somos todas mayores de edad, menos mal'. O sea, ella es es súper divertida aunque no lo parezca", revela.

Tras vivir en primera persona esta famosísima cumbre, Meritxell sostiene que en el evento analizó que había "algunas cosas cutres" y que la comida parecía de "una wedding de clase media".

"Eso sí, nos dejó a todas con la boca abierta cuando apareció con este robot. Además, este no solo andaba: el robot dio un discurso muy fuerte", añade. "Soy Figure 3, un humanoide creado para Estados Unidos. Me siento honrado de formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños a través de la tecnología y la educación. Bienvenidos", fueron las palabras de este robot.

Meritxell revela que "el robot habla mejor que el propio Trump" y que tras cerciorarse de que este era una joya, los andorranos no iban a ser menos. Por ello, ha presentado a su robot Baldomero Uno, cuyo tamaño es bastante más pequeño.

"No sé para qué vale, pero no pasa nada porque tampoco entiendo para qué valen los impuestos si en España los pagáis. Bueno, a ver, Baldomero, eres cuqui, pero eres un poquito choni", confesaba 'la primera dama'.

Durante la cumbre, cuenta, hubo ponencias sobre la infancia y algún que otro chisme de la señora de Netanyahu, "que se puso como muy seria hablando de los niños, concretamente de los suyos".

"¿A quién le importan estos países? No tienen ni tiendas. ¿Para qué quieres vivir allí si no puedes comprarte ni un Louis Vuitton? O sea, si yo tengo que llevar una mochila del Decathlon. O sea, es que me salgo al refugio y a mí misma me digo 'aquí estoy, llevadme", agrega.

Por su parte, Meritxell reconocía el parecido entre la mujer del líder israelí y una de las personalidades españolas más famosas: Terelu Campos. "En realidad las únicas bombas que maneja Terelu son las calóricas", dijo.

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