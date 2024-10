En El Intermedio, Wyoming tiene la ocasión de hablar en exclusiva con 'Pedro Sánchez'. A través de una conexión desde la India, el 'presidente del Gobierno' da la cara ante las nuevas acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, las últimas novedades del caso Ábalos y el viaje de Delcy Rodríguez.

"Namaste, Wyoming. Antes de nada, me gustaría dejar claro a los españoles que, aunque esté en la India, no me escondo ante las adversidades. En todo caso, me tomo cinco días de reflexión", comenta 'Sánchez'.

Ante la pregunta de Wyomingsobre el caso de su esposa, 'Pedro Sánchez' se hace el 'loco' y, transformándose en un ciudadano de la India, rápidamente corta la conexión.

Sin embargo, Wyoming insiste y pregunta por el tema de Ábalos, pero al retomar la conexión, el 'presidente' ya se encuentra en Brasil. "Ya me gustaría estar en España dando explicaciones de todo, pero no puedo, me debo a mis obligaciones como presidente. Estamos invirtiendo en grandes proyectos de infraestructuras y en uno aún más ambicioso: que yo aprenda a bailar samba", responde.

Wyoming no se rinde y asegura que seguirá insistiendo hasta obtener respuestas. "Señor Sánchez, ¿usted cree que soy idiota? Voy a seguir insistiendo. ¿Por qué le dio el señor Ábalos a Jessica un iPhone tan cutre?".

En esta ocasión, 'Pedro Sánchez' ni siquiera se detiene a responder al presentador de El Intermedio. Es más, hace interferencias para cortar la conexión, pero al final se le escucha decir: "Sí, hombre, este Wyoming, se piensa que todos somos Ábalos y vamos repartiendo regalos".