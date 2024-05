El 'papa Wyoming', en esta ocasión acompañado por la 'catequista Gallego' celebran una nueva misa de la 'Iglesia Aznariana', donde analizan las declaraciones de José María Aznar en las que alaba las leyes de concordia impulsadas por los gobiernos de PP y Vox en varias comunidades autónomas.

Aznar aseguraba que "mi memoria la tengo estupendamente en forma", algo que 'idolatra' la 'catequista Gallego', que asegura que "si no estás de acuerdo con él es porque eres una escoria". Wyoming recuerda que, si estuviera ahí, el 'monaguillo Mateo' hablaría de que estas leyes "no obligarán a retirar símbolos franquistas, retirará las subvenciones y eliminará el mapa de fosas comunes". "No entiendo a qué viene tanta pasión por abrir tumbas, los comunistas tienen de símbolo la hoz y el martillo, pero deberían tener el pico y la pala", apunta Gallego.

Sobre la ley de Memoria Democrática, Aznar asegura que "hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grande y que cada 15 días tiene que ir a escarbar los restos de Franco". A aquellos que "profanan la tumba del Caudillo", Gallego les desea "que ardan en el infierno, como los que no han dejado nada en el cepillo".

Aznar también ha valorado los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, que define como "una gran farsa" y ha acusado al presidente del Gobierno de "mentir a todo un país". "¿Cuándo se ha visto que un presidente del Gobierno engañe u oculte información a la nación para su propio interés?", se pregunta Wyoming, que asegura que a Aznar "jamás se le ocurriría": "Las armas de destrucción masiva están a punto de aparecer", afirma.