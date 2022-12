"¿Estamos demasiado tiempo delante de la pantalla?": esta es la cuestión que ha trasladado Thais Villas a un grupo de niños y niñas, entre ellos Ivan, que asegura que "a mi me gusta la tecnología", y Hugo, su compañero de colegio que tiene una PS5 y, comenta Iván, "es el más popular".

Irene afirma que lo que más usa es la tablet, "pero no me engancho mucho porque si no mi madre me mata". Respecto al tiempo que dedican a los dispositivos, muchos de los pequeños aseguran que sus padres les dejan "hasta que me canse". En este sentido, Iván explica que "mi padre se echa la siesta por la tarde, está todo el rato roncando, yo aprovecho, me cierro la puerta y juego a la play". En el vídeo sobre estas líneas, los niños y niñas opinan si ya deberían tener su propio móvil y revelan si sus padres están 'enganchados' a las pantallas: "Mi madre, cada vez que salgo de mi habitación, está en el baño, cagando, meando, mirando el móvil", cuenta Irene.