THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO RECUERDA LA ENTREVISTA

Paco Lobatón: "Billy el Niño me golpeó incesantemente"

'The very best of El Intermedio' recuerda la entrevista que Wyoming y Sandra Sabatés hicieron a Paco Lobatón en plató. La justicia argentina reclamó la citación de cuatro torturadores franquistas acusados de crímenes contra la humanidad, entre ellos de 'Billy el Niño'. El periodista fue una de sus víctimas y contó en plató todas sus vivencias.