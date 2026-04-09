Pablo recuerda cómo en su época se compró un piso por 2.200 euros: "Fueron 380.000 pesetas y lo pagué en siete años"

Pablo, residente en un centro de mayores, recuerda con Thais Villas en este vídeo cómo su piso le costó unos 2.200 euros de la época: "Me costó 380.000 pesetas y lo pagué en siete años con una letra de 2.973 pesetas".

¿Cómo se compraron un piso las generaciones anteriores? Thais Villas acude hasta un centro de mayores para hablar con sus residentes sobre ello. Y es que hubo un tiempo en el que uno se podía comprar un piso en el centro de Madrid con lo que cuesta ahora un mes de alquiler.

La reportera charla en este vídeo con Pablo, uno de los residentes del centro, que explica que se compró un piso con tan solo 25 años. El hombre recuerda en este vídeo cómo la vivienda le costó unos 2.200 euros de la época: "Me costó 380.000 pesetas y lo pagué en siete años con una letra de 2.973 pesetas". "Cómo te acuerdas", destaca Thais Villas a Pablo, quien reconoce que fue una alegría inmensa terminar de pagarlo.

Por su parte, Mari Tere explica a Thais Villas que tenía solo 20 años cuando se convirtió en propietaria y reconoce que, con la situación actual, los jóvenes lo tienen "más complicadete". Pero, ¿cómo logró Mari Tere convertirse en propietaria tan joven?

"Empecé a trabajar con 14 años y ese dinerito se lo entregaba a mis padres, porque entonces era lo que había, y ellos lo fueron guardando para poder luego dar una entrada, que la di luego a medias con mi novio", recuerda la mujer.

"Yo estaba de maquinista de confección y cobraba 12.500 pesetas al mes", explica Mari Tere a Thais Villas, que destaca que esos son "unos 60 euros".

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