Pablo Ibarburu presenta en El Intermedio 'El chico del cable', su nueva sección en el que el colaborador sale a la calle para descubrir cómo está afectado la pandemia a los españoles y ponerles en contacto con esas personas que echan de menos porque el COVID-19 les ha separado.

"Yo siempre estoy fuera de casa y ahora me veo restringida, no me gusta nada", señala una joven de 21 años, que llama en el programa a su amiga Anita. Durante la llamada, Ibarburu vuelve a preguntar su nombre a la joven, que queda alucinada. "No se sabe ni mi nombre, ¿te lo puedes creer?", afirma a su amiga, protagonizando un divertido momento en el reportaje.

Pero no es el único momentazo, Ibarburu también charla con un joven que llama a su abuelo, quien muy sorprendido ante la llamada y las muestras de cariño de su nieto le pregunta si le pasa algo. "¿Por qué te sorprende que te quiera achuchar?", pregunta su nieto entre risas, a lo que su abuelo, todavía preocupado le contesta: "¿Qué te ha pasado?". Puedes ver el tierno y a la vez divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.