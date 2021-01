Pablo Ibarburu ha entrevistado durante una manifestación antivacunas en Madrid a diferentes personas que aseguran que la pandemia de coronavirus no existe. El periodista pregunta a uno de los que se movilizan por el uso de la mascarilla: "Cuándo la comunidad científica recomienda algo para prevenir un mal, ¿tú no lo utilizas? "No te voy a pedir perdón por no llevarla porque no creo en ella", dice el hombre.

A raíz de esta respuesta, curioso, el reportero insiste con otra pregunta algo más indiscreta: "¿Preservativos tampoco usas?". "Nada, todo al natural", responde el entrevistado, que porta un cartel que reza: "Stop a esta farsa de pandemia". Después, Ibarburu le cuestiona sobre la vacuna, y el hombre responde que "no te meten nada bueno" y que no piensa vacunarse. "Detrás de esta farsa está el Gobierno", añade.

Los otros testimonios que ha recogido Ibarburu para El Intermedio van del "si tanto nos protegiesen prohibirían el alcohol y el tabaco" al "quieren aniquilar a ancianos y esterilizar jóvenes, dejarlos lelos". Escucha en este vídeo todos sus argumentos.