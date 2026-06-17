Óscar López no quiere contar a Isma Juárez cuál es su talento oculto: "No lo he visto ni yo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública charla con el reportero en el Foro Taleñto 2026. Isma le preguntar sobre sus talentos y, además, quiere saber cómo los socialista miran el móvil sin que les dé un vuelco el corazón.

"Todo el mundo tiene un talento oculto", expone Isma Juárez, "y por eso yo he venido hasta el Foro Taleñto 2026". El reportero recibe a Óscar López a su llegada. Aunque el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública no se para con Juárez, este le anuncia que su talento es "la paciencia".

El ministro, después, charla unos minutos con Isma. El reportero le pregunta si tiene algún talento oculto. "Debe estar tan oculto que no lo he visto ni yo", confiesa López. "¿Nada? ¿Hacer la flor con la lengua?", insiste Juárez. "No te lo voy a contar, quiero que siga oculto", replica el ministro.

"¿Cree que ahora el mayor talento de un político del Partido Socialista es mirar el móvil sin que se le dé un vuelco al corazón?", pregunta, entonces, Isma. "Lamentablemente, no todos los políticos son limpios", responde López, "pero, lamentablemente, tampoco todos los periodistas hacen su trabajo bien, tampoco todos los jueces son infalibles, esto es así, es el mundo".

Juárez aprovecha para reconocerle un talento al ministro: "Ponerle buena cara a Emiliano García-Page en los congresos nacionales ¿eso cómo lo hace?". "Conozco a Emiliano hace muchísimos años y siempre hemos tenido una buena relación", responde López, "aunque discrepe bastante de él".

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