Thais Villas sale a la calle con la sección 'Hablando se enciende la gente' para saber si, como recomiendan las instituciones y la ciencia, es necesario reducir el consumo de carne de nuestra dieta ya sea por motivos de salud o de ecologismo.

Un consumidor de carne habitual reconoce que "habría que reducirlo", pero está convencido de que sí hay que comer carne. Opinión que apoya otra mujer: "Pensar que me tengo que prohibir una cosa casi me produce más ansiedad". Otra chica, también consumidora de carne, explica que somos animales y nuestra supervivencia está en comerla: "Así somos".

Sin embargo, otra joven, que declara no comerla, rebate su argumento exponiendo que "lo que nos distingue de otro tipo de animales es que podemos tomar esa decisión". Además, otra señora reconoce sentirse mejor desde que no come carne y reclama para los animales "una vida verdaderamente digna".