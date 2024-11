La reportera Andrea Ropero visita, una semana después del comienzo del desastre, Paiporta, en Valencia, que fue arrasada por la DANA. Durante su recorrido por el municipio valenciano se encuentra con Noelia y Jordi, una pareja afectada por la DANA.

"Estamos sobreviviendo, intentando ayudar a todo el mundo que se puede", comenta Noelia emocionada, pues tanto su familia como la de su pareja lo han perdido todo. "Es una catástrofe que mentalmente nos ha comido, y tiramos para adelante porque no tenemos otra", comenta Jordi.

Una semana después de la devastadora DANA, esos vecinos de Paiporta siguen sin poder asumir la realidad. "Cada vez que me asomo a la ventana y veo el desastre… me levanto y parece que es una pesadilla, pero no lo es", explica Noelia.

"Nos hemos quedado sin nada de un día para otro; es muy duro. No hay colegios, no hay nada", lamenta con la voz rota y pide, por favor, que nadie olvide lo que está pasando en Valencia. "Son muchos días y lo que nos queda, por favor que no nos olvide nadie", súplica.