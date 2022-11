Andrea Ropero se desplazó hasta las puertas del Congreso de los Diputados donde se estaba realizando una manifestación del colectivo LGTBI+ contra el retraso de la ley trans. Allí, la periodista de El Intermedio habló con Encarni y su hijo Marc, un niño trans. "En el verano de 2021 empecé a dudar y en enero se lo dije a mis padres y conocidos", explica Marc, que cuenta la reacción de sus padres cuando les dijo que era un niño y no una niña: "Ellos me apoyan siempre porque no es nada malo".

Marc afirma que contarlo le ha ayudado a vivir más tranquilo, algo que se ve reflejado en sus notas: "Mis notas han mejorado, antes no me centraba y no sabía por qué era, ahora que he descubierto que me siento chico estoy mucho más tranquilo y feliz que antes". Y es que tanto Encarni como Marc recuerdan cómo el pequeño antes vivía con "rabia". "Antes no sabía qué me pasaba, muchas veces estaba enfadado y no tenía explicación", destaca Marc, que insiste en que ahora no le pasa eso. "Hemos vivido muchos momentos complicados con Marc porque esa rabia no sabía cómo sacarla y la sacaba de forma violenta a veces", recuerda la madre.