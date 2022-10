Andrea Ropero habla Encarni y su hijo Marc, un niño trans, en El Intermedio, donde ambos recuerdan el proceso del pequeño desde que se dio cuenta que no era una niña sino un niño hasta la actualidad. "En el verano de 2021 empecé a dudar y en enero se lo dije a mis padres y conocidos", explica Marc, que cuenta la reacción de sus padres cuando les dijo que era un niño y no una niña: "Ellos me apoyan siempre porque no es nada malo". Pero, ¿qué ha sido lo más complicado para sus padres? "El principio", explica Encarni, que destaca que por muy "abiertos de mente" que fueran no tenían información: "Una noticia así te llega de sopetón y no sabemos dónde acudir ni qué hacer".

Marc afirma que contarlo le ha ayudado a vivir más tranquilo, algo que se ve reflejado en sus notas: "Mis notas han mejorado, antes no me centraba y no sabía por qué era, ahora que he descubierto que me siento chico estoy mucho más tranquilo y feliz que antes". Y es que tanto Encarni como Marc recuerdan cómo el pequeño antes vivía con "rabia". "Antes no sabía qué me pasaba, muchas veces estaba enfadado y no tenía explicación", destaca Marc, que insiste en que ahora no le pasa eso. "Hemos vivido muchos momentos complicados con Marc porque esa rabia no sabía cómo sacarla y la sacaba de forma violenta a veces", recuerda la madre, que contesta tajante a esas personas en contra de la ley trans afirmando que cambiar de identidad es "una moda".

Por su parte, Marc manda un mensaje a los políticos pidiendo que la ley trans salga adelante y a los críticos con la misma: "Cada persona puede tener su punto de vista, pero no me parece justo que la gente nos odie tanto simplemente por querer ser nosotros", destaca Marc, que afirma que son personas como todo el mundo y merecen los mismos derechos.