Muy pronto regresa El Intermedio

Llevas desde el tres de julio deseando volver a escuchar a El Gran Wyoming en El Intermedio diciendo: “Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad”. ¡Ya queda menos! Aguanta las ganas porque muy pronto el equipo del programa regresa de lunes a jueves, a las 21:30 horas, para contar la actualidad de una manera diferente. No agonices y prepárate porque ya queda menos para que empiece la nueva temporada. No se podrá decir que no hemos avisado.

Publicidad