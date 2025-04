Una mujer no puede evitar reírse cuando le preguntan cómo se hacen unas lentejas: "Hay que hacer una movida de ajo"

¿Prefieren los españoles comer fuera de casa antes que cocinar en casa?El Intermedio ha salido a las calles de Madrid para averiguarlo, y lo que ha encontrado es una mezcla de recetas improvisadas, comidas precocinadas y muchas neveras vacías.

Un joven entrevistado, que asegura haber comido fuera de casa, confiesa que su plato favorito son "las patatas con carne". Aunque no es una opción común en los menús de los restaurantes, dice no preocuparse porque domina su propia versión del plato: "Coges patatas congeladas, las metes para la freidora de aire y ya no te hace falta cocinar nada más", explica con naturalidad.

Otro joven también reconoce que ha recurrido a la comida precocinada ese día y asegura que podría alimentarse siempre así, aunque duda de sus efectos a largo plazo: "No creo que me valdría mucho para lo que hago en el gimnasio, ni que mi paladar se terminase acostumbrado", admite.

Mientras tanto, una mujer cuenta que siempre tiene la nevera vacía, con suerte "un poco de leche y algún yogur". Su alimentación depende de una "casa de comidas" que le prepara un menú semanal. Cuando le preguntan si sabe cómo se hacen unas lentejas, no puede evitar echarse a reír: "Hay que hacer una movida de ajo… como lo vea mi madre va a flipar", bromea.

Eso sí, no todos apuestan por lo rápido y fácil. Una mujer entrevistada asegura que no es fan de la comida preparada: "Lo principal en la salud es la alimentación, y la comida preparada no es buena". Antes de despedirse, lanza una propuesta especial: "¡Wyoming! Te invito a comer", exclama con una sonrisa.