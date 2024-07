¿Qué hacen con los niños en verano? Thais Villas se desplazó en una temporada pasada de El Intermedio a un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo cuidaban a sus hijos en verano con las vacaciones escolares de varios meses. "Hemos echado mano de un campus o hemos contratado a una persona para que los cuide", afirmó una mujer de barrio rico.

Sin embargo, cuando la reportera preguntó a una chica de barrio obrero, la respuesta fue totalmente diferente. Y es que la joven explicó que a sus hijos les cuidaba la abuela y, al ser preguntada sobre si no podía contratar a alguien en verano que cuidara a sus hijos, respondió: "Ni loca, ¿con el sueldo que tenemos?, de 800 euros".

Además, al preguntar por cuánto podría costar tener a alguien que cuide a los hijos en verano, una mujer de barrio rico explicó que, "a lo mejor, 1.200 euros al mes si quieres que les cuide bien y esté todo el día" y contó su experiencia: "Mis tres hijos se iban 15 días de verano de campamento a Polonia o Alemania, todo carísimo". "Casi mejor que hubieran seguido en el colegio, aunque tampoco era barato", explicaba la mujer, que reflexionaba: "Te gastas bastante en verano, es un suma y sigue, pero no hay que pensarlo, si no, no tendría hijos", afirmaba la mujer. Por otro lado, otra mujer de barrio rico confesaba que tenía que gastar 3.000 euros mínimo para sus hijos en verano.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.