¿Qué pasa con las herencias de los españoles?, ¿se hereda lo mismo en un barrio rico que en uno obrero? Thais Villas acudió a estos barrios en una temporada pasada de El Intermedio para hablar con sus vecinas sobre el tema. Una mujer del mismo barrio desveló que no pretendía dejar ninguna herencia: "Pienso que dios me dé salud para gastármelo". "No pienso dejar nada a nadie, que se apañen", insistió la mujer, que afirmó que "por ganas" no quiere dejar nada: "A familia te digo de antemano que no".

Por su parte, una mujer de barrio rico confesó que ya tiene organizado cómo repartir la herencia que deje: "Tengo cuatro hijos, más o menos una propiedad para cada uno y lo que se pueda en dinero". "Lo que pasa es que el tema de las nueras te joroba un poquito", destacó la mujer, que explicó que "a las hijas las controlas, a las nueras no".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.