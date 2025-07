Una mujer de barrio obrero lleva 30 años sin vacaciones porque no llega a final de mes: "No salgo de casa"

Thais Villasse preguntó en este reportaje de 2015 en El Intermedio cuánto de implicados estaban los abuelos en sus familia. Para ello, se trasladó hasta un barrio rico y un barrio obrero. Y es que en épocas de crisis, estaba demostrado que eran ellos los que las mantenían a flote dando dinero o cuidando a los nietos.

Una mujer de barrio obrero aseguró haber ayudado económicamente a sus hijos: "Soy madre soltera, tengo una hija de 25 años en el paro con un niño de dos años y medio que no trabaja desde que terminó la carrera". "Desde la semana de nacer el niño, volvió a casa con la maleta", explicó la mujer, que confesó ayudar a su hija con "400 euros".

Pero, ¿a qué cosas ha renunciado económicamente para ayudar a su familia? "A todo", aseguró la mujer, que explicó que no puede ir al dentista ni pagar la luz, que se la estaban pagando sus hermanos. La mujer desveló que tampoco podía pagar la calefacción, por lo que, emocionada, contó cómo tenía que poner a su nieto "dos pijamas": "Y es lo que más quiero en este mundo".

Además, la mujer de barrio obrero recordó que llevaba más de 30 años sin ir de vacaciones: "No voy a ningún sitio, vivo en mi casa y no salgo de ahí para nada". "No sé lo que es coger un autobús para nada", aseguró la mujer, que confesó que su sueño era "ir de Crucero", pero que no creía que lo fuera a hacer hasta que se muriese.

Por su parte, una mujer de barrio obrero explicó que ayudaba a su nuera: "Se quedó viuda joven y nos quedamos con el hijo con 9 meses, ahora tiene 10 años y está con nosotros gracias a la pension de mi marido". Y es que la mujer confesó que con dicha pensión, de 1.000 euros, salían adelante cuatro personas en su piso "haciendo muchos números".

Por otro lado, una mujer de barrio rico desveló que económicamente no había ayudado a sus hijos: "Un poco supervisar a la chica que cuida de los niños, pero económicamente no". "Estudiaron fuera y han venido con mucha experiencia y han podido montar su propia empresa, y eso, que era un momento de crisis", aseguró la mujer, que destacó que "el que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.