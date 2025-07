Así responde una mujer a una emprendedora que defiende que un gobierno de derechas será mejor: "No para los trabajadores"

"Para tirar para adelante la economía, ¿quién creéis que es mejor?, ¿Sánchez o Feijóo?", preguntó Thais Villas en este vídeo de hace unas temporadas de El Intermedio en 'Hablando se enciende la gente'. "Vemos que Sánchez no, pues Feijóo", respondió una mujer, que dijo ser emprendedora.

Además, la mujer aseguró que un Gobierno de derechas sería bueno para los empresarios y autónomos: "Chuparían menos de nosotros y nos pedirían menos impuestos". "No para los trabajadores", detalló otra chica, que respondió tajante a la emprendedora: "Si paga más impuestos es porque tiene más".

"Ah, vale, pues te lo doy", ironizó la emprendedora a la mujer, que respondió tajante: "No, no me lo das a mí, nos lo das a todos". En referencia a los impuestos. "Pues eso, trabajamos para vosotros", respondió la emprendedora, que aseguró que España estaba peor respecto a hace unos años. Sin embargo, la otra mujer detalló que "en derechos sociales hemos ganado mucho".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.