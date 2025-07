Así dejará su herencia una mujer de barrio rico: "Tengo cuatro hijos y les daré una propiedad a cada uno"

"¿Se hereda lo mismo en un barrio rico que en un barrio obrero?", se preguntó Thais Villas en este vídeo de El Intermedio de hace años, donde habló con vecinos de ambos barrios sobre sus herencias.

"He recibido herencia de mi marido", afirmó una señora de barrio rico a Thais Villas, a la que explicó que tenía "todo un usufructo de todas las cosas que tenía mi marido".

"Un cortijo y unos 5 o 6 pisos", detalló la mujer, que enseñó a Thais Villas un anillo que había heredado de su marido. No obstante, la mujer afirmó que "ya no vale nada": "Hoy en día ir a vender una joya no te dan nada". Por su parte, otra mujer de ese barrio aseguró que le había salido rentable heredar: "Me vino todo divinamente, lo que tuve que pagar de impuestos se pagó y está todo perfecto".

Sin embargo, una mujer de barrio obrero sí que notó los impuestos que tuvo que pagar a la hora de heredar. "Nos hemos quedado prácticamente sin nada", afirmó la mujer, que aseguró que no le había salido rentable: "Lo hemos hecho porque teníamos deudas, para pagarlas".

Por otro lado, Thais Villas preguntó a una mujer de barrio rico si tenía su herencia planeada. "Lo tengo muy pensado, otra cosa es cómo salgan luego las cosas", aseguró la mujer, que detalló su plan: "Tengo cuatro hijos, sería como una propiedad para cada uno y lo que se pueda en dinero". "Lo que pasa que el tema de las nueras te joroba un poquito porque a las hijas las manejas, pero a las nueras no", afirmó. Por último, una mujer de barrio obrero afirmó a Thais Villas que no tenía planeada su herencia: "Con no dejar deudas me conformo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.