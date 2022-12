Dani Mateo recuerda el mejor momento "suyo" de El Intermedio o "el menos malo". Se desplazaron a la bolsa de Madrid para bailar "mueve la colita mamita rica". Dice que fue una performance y que dejaron locos a los grandes tiburones de las finanzas. "Yo que soy un mierda era feliz bailando y ellos miraban serios cuando deberían reírse, es decir, les rompimos los planes".

Gonzo, que se incorporó más tarde al programa, recuerda como ‘momentazo’ cuando era espectador, Wyoming de 'Gayman' por ver a Wyoming vestido de héroe de homosexuales y por lo que significaba, " el apoyo a la comunidad gay". Y como colaborador del programa, recuerda la peluquería de Ana Botella y de su paseo por Madrid detrás de "un cardado recién hecho intentando que nos contara algo".

Usun Yoon recuerda "el pordioseros", el día que más se río del programa. Y llega el turno de Sandra Sabatés que aunque lleva un año en el equipo ya tiene un 'momentazo'. Recuerda el primer día de trabajo, nerviosa pero con ganas, que tras el ensayo estaba todo en orden y al director se le ocurrió hacer un gag que salió "fatal en el ensayo" y que a pesar de las esperanzas de Sabatés en que no se realizara en directo, se decidió hacerlo. "Arranqué el programa y debuté con un sketch que salió, ¿cómo?, ya no lo sé".

Thais Villas dice que todavía no ha llegado su momento en el El Intermedio. "Llegará el 22 de diciembre, cuando me toque la lotería y os retire a todos".

Para acabar, el Gran Wyoming recuerda un sketch que tuvo que hacer para Navidad con un oso pardo. "No me gustan los animales en el plató, ya tengo suficiente con Sabatés" comenta. Esta excusa no le sirvió y aunque le avisaron que el oso estaba bien domado, Wyoming había visto por Youtube zarpazos de osos pardos a presentadores y no le hacía mucha gracia. Su sorpresa fue ver que el domador no se acercaba más de diez metros del oso y que él debía hacerlo. Al final todo salió bien y se demostró que el equipo del programa quiere a Wyoming y no le deseaba ningún mal.