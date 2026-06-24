'Miriam Nogueras' asegura que "los españoles están obsesionados con la moción de censura": "Os gusta tanto como no trabajar"

Cristina Gallego se convierte en Miriam Nogueras y, tras la bronca jornada en el Congreso, explica que en Junts no se plantean la moción de censura y, en su lugar, proponen todo tipo de propuestas para que Sánchez se vaya.

Junts se ha convertido en uno de los socios de investidura más críticos con el Gobierno. El Intermedio analiza cómo ha sido la bronca jornada de hoy en el Congreso con su portavoz, 'Miriam Nogueras', que asegura que "Pedro Sánchez está tocado y hundido".

'Nogueras', imitada por Cristina Gallego, asegura que los españoles "están obsesionados con la moción de censura": "Os gusta tanto como no trabajar", comenta la 'portavoz' de Junts, que se muestra más a favor de "decir adiós a Pedro Sánchez y hola a otro candidato que haga más cosas por los catalanes".

Entre los posibles candidatos, propone a Pep Guardiola porque "solo él puede convencer a los españoles de que Cataluña es un país, igual que les convenció de que Iniesta tenía sangre en las venas".

Otra opción sería Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya que "como tiene un ojo mirando a cada lado puede vigilar que ningún español robe".

De hecho, asegura que incluso les valdría "un calçot con gafas y salsa romescu, porque eso mancha menos que acercarse al Partido Socialista". Otra de sus propuestas es renovarle el pasaporte a Pedro Sánchez, para que cuando esté de viaje se lo quiten y así "no pueda volver".

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