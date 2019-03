Cifuentes a Wyoming: "Estoy pensando en tatuarme tu nombre pero donde no se vea"

EL INTERMEDIO | ¿CUÁNTOS TATUAJES TIENE CIFUENTES?

Wyoming saca a la palestra los tatuajes de Cristina Cifuentes para cerrar la entrevista con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid en El Intermedio. "Tengo cinco y creo que ya están por encima de mis posibilidades, pero es que yo empecé muy joven", confiesa la hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid. Wyo aprovecha para dejar su sello: "¿Dónde se va a tatuar mi nombre?". Cifuentes responde entre risas: "Me lo estoy pensando, pero en un sitio que no sea vea porque si no, imagínese. Le hundo la carrera".