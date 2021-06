La imagen del día es la que han protagonizado los políticos del procés indultados, que han salido de la cárcel tras perdonarles la pena. Y aprovechando esto, El Gran Wyoming ha querido recordad que recientemente se han cumplido diez años del 'Aturem el Parlament', una concentración masiva que rodeó el Parlament de Cataluña para protestar por los recortes del Govern de Artur Mas.

Lo que ocurrió después es que la Generalitat se presentó como acusación particular y pidió tres años de prisión para varios de los manifestantes. La Audiencia Nacional los absolvió al considerar que todo formaba parte del derecho a la protesta, pero recurrieron esa resolución y el caso llegó al Tribunal Supremo, que condenó a ocho manifestantes sin tomarles declaración. El presidente de CiU y una de las personas más empeñadas en que esos manifestantes fuesen juzgados y condenados fue Jordi Turull que decía que lo que había ocurrido en las protesta era un "golpe de estado encubierto". "Es el mismo que ha sido indultado después de que según la derecha diese un golpe de estado con el procés", recuerda Wyoming. El presentador además añade que los manifestantes hace seis años pidieron un indulto del que no tienen noticas, e ironiza sobre que "en su caso no está en juego la concordia de España".