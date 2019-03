Sandrine Morel: "En España hay un atasco general por todos los casos de corrupción"

LA PRENSA INTERNACIONAL TRATA LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA

Hans-GünterKellner, presidente del círculo de corresponsales en España; Sandrine Morel, corresponsal de 'Le Monde'; y Raphael Minder, corresponsal de 'The New york Times', acuden como invitados a 'El Intermedio' para hacer un análisis sobre la situación de la política española vista desde fuera de la frontera. Los tres han coincidido en que el futuro de la política española es "incierto", incluso el corresponsal de 'The New York Times', lo ha titulado como "¿Se enfrenta España a una nueva transición?". Sobre el tema de la corrupción y 'El caso Rato', el corresponsal de Alemania asegura que era algo que "no sorprendía".