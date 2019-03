Raphael Minder: "Rajoy es un caso único, se ha convertido en un presidente-plasma"

PERIODISTAS EXTRANJEROS DAN SU PUNTO DE VISTA SOBRE EL PRESIDENTE

'El Intermedio' cuenta en plató con tres periodistas internacionales para conocer cómo ven en sus países la situación de nuestro país y las escasas intervenciones de Mariano Rajoy ante la prensa. Y es que hasta el desayuna informativo de este lunes, el presidente no había comparecido en un encuentro abierto con periodistas, a pesar de todas las complicaciones por las que está pasando la legislatura. Raphael Minder, corresponsal de 'The New York Times', asegura que el caso de Rajoy y el plasma es "único".