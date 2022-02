Los resultados de las elecciones en Castilla y León no han terminado de colmar las expectativas del Partido Popular, que buscaba la mayoría absoluta y, finalmente, sólo ha conseguido dos escaños más que en los anteriores comicios. Esto significa que el PP tendrá que negociar con el resto de partidos para formar gobierno. En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de esta comunidad autónoma y el candidato popular a las elecciones, ha señalado que será el PP de Castilla y León el que lidere la mesa y que "nadie desde Génova me ha dicho nada ni me ha puesto ninguna línea roja".

Debido a esto, El Gran Wyoming ha 'aplaudido' la forma de delegar del Partido Popular, por medio de la cual Pablo Casado "se ocupa de lo bueno de la campaña, como hacer excursiones, ponerse ciego de los productos locales...", mientras "de la parte rollo, de formar gobierno, se ocupa Mañueco". Sin embargo, el presentador de El Intermedio cree que hay una forma de que Casado se siente en esta mesa de negociación, y la cuenta en el vídeo sobre estas líneas.

"Seguro que Casado queda para pactar con Vox en una granja de terneros", destaca Cristina Gallego en este vídeo, donde explica al PP que es "arriesgado generar expectativas y luego no estar a la altura", como en las elecciones de Castilla y León.