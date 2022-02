El Intermedio sale a la calle para preguntar a los jóvenes qué saben sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. "¿Sabes que hay un conflicto en Europa que podría desembocar en una guerra?" Los jóvenes contestan todas las preguntas de la reportera y las respuestas no dejan indiferentes a los espectadores de El Intermedio.

Ante todo, sinceridad. Así, una de los jóvenes asegura "no saber nada": "Es que no veo las noticias, me deprimen mucho". A pesar de ello, al ser un tema tan polémico confiesa haber escuchado algo: "Lo único, al padre de mi novio muy enfadado". En este vídeo, la joven confiesa qué es lo que dice su suegro sobre el tema.