The very best of El Intermedio

La advertencia de la 'Iglesia Aznariana' con la llegada de Iglesias al Gobierno: "El diablo no sólo viste de Prada a veces también viste de Alcampo"

La 'Iglesia Aznariana' alerta del plan 'luciferiano' del Gobierno tras pactar con el maligno Pablo Iglesias. El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' rezan a su dios en este vídeo después de que el 'Aznarísimo' haya "descendido de su gimnasio para salvarnos del bolchevismo".