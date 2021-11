Gonzo acudió a Murcia en El Intermedio para conocer más sobre una reivindicación histórica en la ciudad: el soterramiento de las vías del AVE. Allí, entrevistó a Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia, que definió esta reclamación popular como "la promesa electoral más antigua y más incumplida" de las últimas décadas.

Además, Gonzo habló con Mari Carmen, una vecina de la Orilla de la Vía, pero la entrevista se vio interrumpida de forma abrupta por un agente de Policía, que le recriminaba haberse metido "sin permiso" en una zona no autorizada. "Alguno que se ha resistido", llega a decir el agente, algo que tanto la entrevistada como un asombrado Gonzo niegan tajantemente. "Que estemos grabando una entrevista y que nos venga la Policía a interrumpirnos es algo que a mí no me había pasado en la vida", se sorprendía el periodista, tal y como puedes ver en el vídeo de la hemeroteca que ilustra estas líneas.