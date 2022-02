En El Intermedio, Andrea Ropero y El Gran Wyoming han repasado las diferentes perspectivas alrededor de la crisis en el Partido Popular. Una de ellas ha sido la de los contratos que vinculan a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y al hermano de ésta. Fuentes de Génova afirman (sin una prueba que les permita llevar este caso a la fiscalía) que Tomás Díaz Ayuso habría cobrado casi 280.000 euros de comisión por el famoso contrato de las mascarillas.

Los presentadores de El Intermedio no se han quedado ahí, y han repasado otros contratos vinculados al hermano de Isabel Díaz Ayuso, como por ejemplo el de Artesolar, una empresa de iluminación LED en la que Tomás Díaz Ayuso trabajaba como jefe de Desarrollo de Proyectos y que habría sido adjudicataria de 10 contratos concedidos sin concurso ni publicidad. "No me extraña nada que le ficharan para gestionar ese contrato, al fin y al cabo es un profesional de los enchufes", comenta Wyoming en el análisis que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

La reacción de Wyoming al constatar que el PP mintió

En este vídeo de El Intermedio, El Gran Wyoming y Andrea Ropero repasan las declaraciones en las que Teodoro García Egea contestaba al duro comunicado emitido por Isabel Díaz Ayuso.