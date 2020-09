El Gran Wyoming quiere poner fin a la "españolización" de los niños catalanes y fundar un partido para "madrileñizar" a los españoles.

"El partido que representa el pensamiento de Díaz Ayuso, el Partido Nacionalista Madrileño", un partido que ha fundado él mismo porque se siente como Madrid: "abierto, acojo a todo el mundo y no muy bonito de ver".

Para que los de provincias disfruten de las bondades de ser madrileño, desde el PNM quieren proponer un programa con el que toda España pueda ser como un madrileño.

Este empieza, según Wyoming, por "acabar con las playas, para lo que cada arenal será sustituido por una gigantesca radial como la M30".

Por otro lado, "para combatir la España vaciada instauraremos los atascos obligatorios en cada rincón del país, incluso en los puebluchos en los que habitan algunos".

Además, España, como paraíso natural "debe ser mejorado con una bonita boina de contaminación que de a todos los paisajes un filtro madrileño". En cuanto a la gastronomía y cultura, para que todos coman como un madrileño," en Galicia el marisco se tendrá que comer como si fuese un bocata".

También, para que todos vivan como madrileños, Wyoming apuesta por que Salamanca pase a ser llamada "Barrio de Salamanca" y que los pisos cuesten un millón y medio de euros.

Por último, como los andaluces también merecen ser madrileños, Wyoming propone "inclinar la Torre del Oro y la Giralda como si fueran las torres KIO".

"Amigos de provincias, recordad, no queremos imponeros nada, solo mejoraros, que no es culpa vuestra ser concebidos no madrileños", concluye el presentador.