“‘Me resbala’ es pura diversión para toda la familia”

ARTURO VALLS HABLA DE SU NUEVO PROGRAMA JUNTO A MIKI NADAL

Arturo Valls y Miki Nadal llegan al plató de ‘El Intermedio’ para hablar del estreno en Antena 3 de ‘Me resbala’. Cada semana se verán ocho cómicos de categoría que no sabrán a qué se van a enfrentar porque no hay guion, “pura improvisación”, asegura el presentador. No es un concurso, el objetivo primordial es “la diversión”. Se estrena el próximo viernes, a las 22:30 horas.