Andrea Ropero entrevista en El Intermedio al médico y geriatra Jesús Medina para ver cómo se está implantando la Ley de Eutanasia. Y es que dentro de poco se cumplirán dos años desde que el Congreso de los Diputados diera luz verde a dicha ley. Medina fue uno de los primeros médicos en aplicarla, pero, en la actualidad ¿qué balance hace de esa ley?

"El balance es positivo", destaca Jesús Medina, que explica que, aunque "al principio se produce de una manera lenta y hay aspectos de la ley que quedan por perfilar", rápidamente "empezó a dar sus frutos". Además, el doctor recuerda cómo fue la primera solicitud de eutanasia que tuvo que llevar a cabo: "Para mí fue una sorpresa, fue una mujer de 86 años con tumor terminal que de una manera lúcida y muy clara me dijo que quería que le ayudara a morir".

"Fue como si un rayo me atravesara porque me dio mucho miedo a las emociones tanto suyas como mías y de la familia", explica Medina, que recuerda que le pidió que no le fallara porque "no era la primera persona a la que se lo pedía": "Se lo había pedido a su equipo de paliativos, a su médico de Atención Primaria... y todos miraban hacia otro lado". "Me pidió ayuda y se la di", destaca Jesús Medina, que recuerda cómo fue ese día: "Estaban reunidos el marido, los hijos, los nietos.. había un ambiente solemne de despedida, pero ella estaba tan radiante y deseosa de llevar a cabo su voluntad que transmitía esa tranquilidad". "Ni la familia ni la medicina habían secuestrado su muerte, era dueña de su vida y también de su muerte", destaca Jesús Medina, cuya entrevista al completo puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.