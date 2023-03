Máximo Huerta es el único exministro que, después de dejar la política, en lugar de sentarse en el sillón de una eléctrica ha preferido sentarse tras el mostrador de una librería en su barrio, 'Doña Leo'. Hasta allí, a Buñuel, ha acudido Thais Villas para hablar sobre su nueva vida y su paso por el Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Volvería a aceptar si se lo propusieran?

"No creo que se acuerde, ¿habla él de mí?, ¿lee mis novelas Pedro Sánchez?", pregunta Máximo Huerta, que afirma que lo único que le interesa es si el presidente del Gobierno le lee. "Me gustaría haber podido desarrollar todo lo que tenía pensado porque no se ha llevado a cabo", confiesa el escritor, que insiste en que, aunque ahora se encuentra en otro momento de su vida, "todo lo que estaba" en su cabeza "no se ha hecho".

Además, Thais Villas le propone a un juego: ¿qué título de un libro pondría a su vida? ¿y un título sobre su infancia? ¿y al libro de su etapa en televisión?