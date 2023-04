Juan Carlos I podría regresar a España la próxima semana para participar en una regata de Sanxenxo, Pontevedra, con su barco El Bribón. Sin embargo, no habría informado a Casa Real de sus planes de regresar a España, tal y como apuntan algunas fuentes, que aseguran que en la institución desconocían sus intenciones.

De hecho, y viendo lo que le gusta venir de regatas, "no me extrañaría que la serie The Brown acabara con un spin off titulado 'Master and Campechaner'", asegura El Gran Wyoming, que bromea con que estaría "próximamente en lso mejores cines". "Eso sí, al ser una película del emérito solo se proyectaría en la sesión golfa", espeta.

Pero no sería la única película a la que daría lugar, ya que Froilán ahora mismo vive en la misma ciudad de su abuelo y, por lo tanto, podría protagonizar 'Solo en Abu Dabi': "Es como 'Solo en casa' con la diferencia de que aquí no hay ningún malandrín que asuste al niño, a no ser que Juan Carlos adelante la vuelta".