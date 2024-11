Maruja Torres confiesa que es partidaria del suicidio asistido "incluso sin enfermedad": "Lo he dejado por escrito"

En una nueva entrega de 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a la reputada escritora y periodista Maruja Torres, que en su último libro, 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo', hace una celebración de la vida vista desde la experiencia. "Quería intentar comunicar a los demás un poco de ilusión para que, cuando envejezcan, vean la parte buena, si es que la tiene", explica.

"No está en nuestra cultura hablar de la muerte", señala la escritora en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "durante décadas no eres consciente de tu ausencia, pero igual que se fueron otros, tú te irás".

Maruja Torres también desvela que es partidaria del suicidio asistido, "incluso sin enfermedad": "Como no tengo creencias, no sé si tendré valor", comenta la escritora, que sin embargo desvela que "lo he dejado por escrito por si lo tengo, que la gente que me vaya a ayudar no pase por ningún compromiso".

"Perder la cabeza es lo que tenemos más miedo, por lo menos la gente como yo", apunta la periodista, que, en su caso, asegura rotunda que "me molestará más que me tengan que interpretar la cabeza a limpiar el culo, con lo tremendo que es ser dependiente".