Andrea Ropero ha compartido con María Salmerón los momentos previos a recoger en el juzgado la orden de ingreso en prisión. Su delito, incumplir el régimen de visitas con su maltratador. Esta es la última etapa de una dura batalla judicial de 20 años que tiene como trasfondo la violencia vicaria.

Salmerón confiesa que nunca se imaginó llegar a este punto, pues ya había recibido dos indultos del Gobierno del PP, y asegura que el actual "que se ha proclamado progresista y feminista no me hizo pensar en ningún momento que no me lo fueran a dar, al contrario".

"El proteger a mi hija ellos lo consideran un delito, yo no", afirma Salmerón, que señala que "si hubiera habido una ley que protegiera a mi hija yo no hubiera actuado de esa manera". Sobre el hecho de que su maltratador no haya llegado a pasar ni un solo día en la cárcel, mientras ella se enfrenta a 9 meses de prisión, esta mujer se muestra rotunda sobre la Justicia, que considera "machista", pues "prevalecen los derechos de un maltratador antes que el interés superior del menor". En este sentido asegura haberse sentido "desamparada, odiada" y tener la sensación de "no caer bien al sistema": "Será porque les he puesto enfrente del espejo", sentencia.

A pesar de todo, María asegura que, en la misma situación, lo volvería a hacer, porque a día de hoy su hija "está viva" y piensa que en el caso de que hubiera cumplido el régimen de visitas "lo mismo estaría hablando de otra cosa". Puedes ver estas y otras interesantes reflexiones en el vídeo sobre estas líneas.

"Mi vida me la truncan"

María Salmerón vuelve a hablar con Andrea Ropero después de que la jueza le diera 15 días para entrar en la cárcel. "Un jarro de agua fría", según reconoce en este vídeo.