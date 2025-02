María Galiana explica qué significa para ella seguir trabajando: "Supone vivir, no haber renunciado a las cosas de la vida"

María Galiana se sienta con Sandra Sabatés en 'Mujer tenía que ser' para explicar qué es lo que comparte con su personaje Herminia en la serie 'Cuéntame', un papel por el que todo el país la conoce como "la abuela de España".

La actriz reconoce que comparte algunas cosas con su personaje, pero no tantas como la gente se imagina. "Me parezco en que no sé decir que no, y eso es terrible", confiesa María Galiana, pues esto provoca "que estés siempre pendiente de que los demás lo pasen bien, aunque tú no lo pases bien, y eso no es bueno", analiza la actriz.

Asimismo, comenta a Sabatés que siempre ha sido "una mujer libre" que ha hecho lo que ha querido. Algo que, según explica, no habría sido posible sin la ayuda de su difunto marido, a quien considera el gran apoyo de su vida.

Por otro lado, María Galiana explica que, para ella, seguir trabajando "supone vivir, supone no haber renunciado a las cosas de la vida" y termina revelando a Sandra Sabatés que le "molestaría muchísimo tener que renunciar a conducir", pues es otra de sus grandes pasiones junto a la actuación.

