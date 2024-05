Sandra Sabatés, dentro de su sección 'Mujer tenía que ser', tuvo la oportunidad de charlar con "la gran dama del teatro español" Lola Herrera. Como le contaba a la reportera, el teatro se ha convertido en "una forma de vida". "He vivido en el teatro desde hace muchísimos años, más de 60", explica. "El teatro te aparta de muchas cosas, me he quedado sin muchas cosas por el camino, pero tengo esto", añade.

Como le contaba a Sandra, para ella es todo un lujo poder tener un trabajo que le gusta y poder seguir, a su edad, con lucidez. "Me parece que es de una suerte y una fortuna increíble", añadía. Lola vivió un momento de la historia de España que ella califica como "horrible". "Tuve una infancia feliz. Vivía en un barrio de gente perdedora de la guerra donde había muchas complicidades, y dentro de esa complicidad estaba la de sacar la cabeza e intentar sobrevivir a todo aquello", argumentaba.

La actriz consideraba algo fundamental no olvidar nuestra historia. "Hay que volver atrás para recordar y testimoniar cualquier cosa, es imprescindible", exponía. "Es una limpieza que deja las cosas en su sitio. Hay mucha gente desmemoriada o que no quiere que se hable de la memoria, y eso es un peligro", explicaba a Sandra.

Herrera afirma que ella, y las mujeres de su generación, están hechas de una madera heredada de todas las mujeres de generaciones anteriores. "Hemos hecho el camino como hemos podido y ha sido un camino terrible", afirma. La actriz expone que en 1967 se separó de su marido y pasó a ser "un mueble". "Hemos dado pasos de gigante y es una maravilla el camino que se ha hecho", afirmaba. Pero, a pesar de ello, exponía que no hay que distraerse ni un segundo del mismo ya que, en su opinión, "los partidos de extrema derecha quieren anular todo lo que sea conseguido".

Sobre la vejez, la actriz es toda una activista de este término. "Reivindico la vejez porque es una cosa natural", argumenta. Además, afirmaba que a ella no le abochorna que la llamen vieja pero sí le molesta vivir en una sociedad donde la vejez está mal vista. "Ser mayor no quiere decir ni que seas sorda, ni que seas tonta, ni que no veas... hay un trato a la vejez que no me gusta", exponía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.